Ринат Билялетдинов — о Сычевом: «Проскочил на свежачка»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» оценил перспективы форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого. 26-летний форвард забил 11 мячей и уступает Квинси Промесу из «Спартака» только по количеству голов с пенальти.

— Сычевому 26. Еще пару лет назад был никому не нужен, болтался в чемпионате Крыма. А теперь за 12 матчей наколотил 11 мячей и вместе с Промесом лидирует в бомбардирской гонке. Как это объяснить?

— Что ж, лишний раз убеждаешься — необязательно тащить легионера из Африки или Южной Америки. Можно и в наших лигах талантливых ребят поискать. Поверьте, там они есть, и немало! Просто надо их разглядеть, дать шанс. Тот же Сычевой получил его — и выстрелил.

— Чем он хорош?

— У парня — нюх. Голевое чутье. Умение вовремя оказаться в нужной точке. Натренировать это сложно — дар свыше. Вспомните, как с ЦСКА сравнял счет. После навеса в штрафную здорово сыграл на опережение и пробил головой из-под Набабкина. Если бы Сычевой на мгновение опоздал с рывком — с мячом бы уже не встретился, уткнулся в пустоту.

— Уже зимой может перейти в какой-нибудь российский топ-клуб?

— 12 матчей — слишком короткая дистанция, чтобы делать глобальные выводы. Вон Агаларов в прошлом сезоне появился из ниоткуда, начал забивать, даже лучшим бомбардиром РПЛ стал. Но топы не спешили его подписывать. Летом ушел в «Ахмат» — и на лавке сидит. Одно дело, когда на тебя играет вся команда и ты за счет чутьишка подкарауливаешь моменты. При другом построении игры, когда приходится работать без мяча, можно и потеряться. Плюс еще один важный нюанс.

— Какой?

— Пока Сычевой проскочил на свежачка. Но теперь к нему уже будут тщательнее готовиться, плотнее опекать. Делать все, чтобы нейтрализовать. Если он и в новых реалиях проявит себя, со временем действительно уйдет на повышение.