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Ринат Билялетдинов — о Сычевом: «Проскочил на свежачка»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» оценил перспективы форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого. 26-летний форвард забил 11 мячей и уступает Квинси Промесу из «Спартака» только по количеству голов с пенальти.

— Сычевому 26. Еще пару лет назад был никому не нужен, болтался в чемпионате Крыма. А теперь за 12 матчей наколотил 11 мячей и вместе с Промесом лидирует в бомбардирской гонке. Как это объяснить?

— Что ж, лишний раз убеждаешься — необязательно тащить легионера из Африки или Южной Америки. Можно и в наших лигах талантливых ребят поискать. Поверьте, там они есть, и немало! Просто надо их разглядеть, дать шанс. Тот же Сычевой получил его — и выстрелил.

— Чем он хорош?

— У парня — нюх. Голевое чутье. Умение вовремя оказаться в нужной точке. Натренировать это сложно — дар свыше. Вспомните, как с ЦСКА сравнял счет. После навеса в штрафную здорово сыграл на опережение и пробил головой из-под Набабкина. Если бы Сычевой на мгновение опоздал с рывком — с мячом бы уже не встретился, уткнулся в пустоту.

— Уже зимой может перейти в какой-нибудь российский топ-клуб?

— 12 матчей — слишком короткая дистанция, чтобы делать глобальные выводы. Вон Агаларов в прошлом сезоне появился из ниоткуда, начал забивать, даже лучшим бомбардиром РПЛ стал. Но топы не спешили его подписывать. Летом ушел в «Ахмат» — и на лавке сидит. Одно дело, когда на тебя играет вся команда и ты за счет чутьишка подкарауливаешь моменты. При другом построении игры, когда приходится работать без мяча, можно и потеряться. Плюс еще один важный нюанс.

— Какой?

— Пока Сычевой проскочил на свежачка. Но теперь к нему уже будут тщательнее готовиться, плотнее опекать. Делать все, чтобы нейтрализовать. Если он и в новых реалиях проявит себя, со временем действительно уйдет на повышение.

Игорь Осинькин и&nbsp;Вадим Евсеев. «В приглашении Галактионова не вижу логики. Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев». Интервью Рината Билялетдинова

Ринат Билялетдинов
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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