Юран — о Садыгове-старшем: «Когда доходит до футбольных вопросов, с ним очень трудно найти общий язык»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» высказался о главном инвесторе подмосковного клуба Туфане Садыгове.

— Туфан Садыгов для многих загадка. Что за человек?

— Скажем так: когда доходит до футбольных вопросов, с ним очень трудно найти общий язык. Считает, что в футболе разбирается лучше всех. Но если не тренер, а инвестор начинает решать, кто из игроков нужен, а кто нет, — это путь в никуда.