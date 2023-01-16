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Сегодня, 14:00

Юран объяснил, почему Глушаков быстрее найдет новый клуб, чем Дзюба

Александр Кружков
Обозреватель
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Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» высказался об экс-футболистах сборной России — полузащитнике Денисе Глушакове и форварде Артеме Дзюбе, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов.

— Как полагаете, кто быстрее найдет новый клуб — Денис Глушаков или Артем Дзюба?

— Конечно, Глушаков. Да, в конце января ему исполнится 36, но, поверьте мне, он в порядке. Главное, от футбола не устал. В «Химках» всегда пахал наравне со всеми. Спокойно выдерживал любые нагрузки. Бывало, говорил Денису: «Возьми паузу, передохни. Чтобы к матчу точно подойти свежим». Он ни в какую, поблажек себе не давал. Мужик!

Ну и с точки зрения финансовых условий Глушаков приземленнее, чем Дзюба. Тот в «Зените» привык к большим деньгам. Если хочет в России трудоустроиться, надо поумерить аппетиты. Либо поискать команду на Ближнем Востоке, где по-прежнему платят щедро. Мне кажется, Артем выберет второй вариант.

Артем Дзюба
Денис Глушаков
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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