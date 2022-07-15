Мостовой считает, что «Спартаку» не будет легко в матче с «Ахматом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом».

«Все сейчас будут говорить о том, что «Спартак» — фаворит. «Ахмат» мы не видели, вообще не видели. Учитывая, что «Ахмат» против «Спартака» настраивается как на последний матч, легко «Спартаку» не будет. Не думаю, что поражение в Суперкубке как-то скажется на предстоящем матче. Тем более мы видели, что в том матче «Спартак» какое-то время смотрелся не хуже «Зенита», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 июля в Грозном, начало — в 20.00 по московскому времени.