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Ловчев считает, что легионеры «Спартака» останутся в клубе до конца сезона

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с легионерами в российском клубе.

«Не знаю, как они договаривались. Думаю, что они доиграют до конца сезона. Деньги нужны всем, а такие деньги, которые тут получает Кофрие, он больше нигде не получит. Осталось совсем немного до конца чемпионата. Конечно, тут все упирается в деньги, они нужны всем. Кто вам скажет, что за «Спартак» отыграет всю свою жизнь. Может, единственный человек — Акинфеев. Он всю жизнь играет в одной команде. Да, Квинси мог со всеми поговорить, но у него очень сложная ситуация в Голландии. Ему пока точно возвращаться не надо. Также он имеет какую-то принадлежность к клубу. Квинси поиграл у нас, становился чемпионом. Ну и сейчас его не зовет к себе ни «Реал», ни «Манчестер Юнайтед»», — сказал Ловчев «СЭ».

Ранее бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие сообщил, что легионеры договорились остаться играть в московском клубе как минимум до конца сезона.

Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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