Судья-рекордсмен по числу матчей на ЧМ Ирматов оценил российского коллегу Карасева

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру оценил своего российского коллегу Сергея Карасева.

— У Сергея огромный опыт, он очень профессионально относится к своим обязанностям. Плюс его характер — он всегда спокоен, невозмутим, хладнокровен. Здорово разбирается в игровых эпизодах. И у него есть стабильность. К тому же у него сложилась очень хорошая бригада.

— Насколько близко общаетесь?

— Периодически общаемся по мессенджерам. Созваниваемся по праздникам. Я приглашал его на игру нашей сборной, но он в тот момент был занят. А потом началась пандемия.

— Казалось, Карасев уверенно идет к решающим стадиям топовых турниров. Как, на ваш взгляд, на нем скажутся санкции к российскому спорту, учитывая, что летом ему исполняется 43 и времени в запасе осталось не так много?

— Я бы не смешивал спорт и политику. На мой взгляд, Сергей — арбитр очень высокого уровня, который может обслуживать топовые международные матчи.

— Он — известный поклонник хеви-метал, играет на гитаре со сцены, а не так давно в известном паблике 4-3-3 доступно и живо рассказал о судейской рутине. Как относитесь к его медиаактивности?

— Это здорово! Многие молодые судьи берут пример с Сергея. Он активно пропагандирует судейство, и я очень позитивно к этому отношусь.