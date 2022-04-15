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Судейство

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Судья-рекордсмен по числу матчей на ЧМ Ирматов оценил российского коллегу Карасева

Судья-рекордсмен по числу матчей на ЧМ Ирматов назвал Карасева арбитром высокого уровня
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру оценил своего российского коллегу Сергея Карасева.

— У Сергея огромный опыт, он очень профессионально относится к своим обязанностям. Плюс его характер — он всегда спокоен, невозмутим, хладнокровен. Здорово разбирается в игровых эпизодах. И у него есть стабильность. К тому же у него сложилась очень хорошая бригада.

— Насколько близко общаетесь?

— Периодически общаемся по мессенджерам. Созваниваемся по праздникам. Я приглашал его на игру нашей сборной, но он в тот момент был занят. А потом началась пандемия.

— Казалось, Карасев уверенно идет к решающим стадиям топовых турниров. Как, на ваш взгляд, на нем скажутся санкции к российскому спорту, учитывая, что летом ему исполняется 43 и времени в запасе осталось не так много?

— Я бы не смешивал спорт и политику. На мой взгляд, Сергей — арбитр очень высокого уровня, который может обслуживать топовые международные матчи.

— Он — известный поклонник хеви-метал, играет на гитаре со сцены, а не так давно в известном паблике 4-3-3 доступно и живо рассказал о судейской рутине. Как относитесь к его медиаактивности?

— Это здорово! Многие молодые судьи берут пример с Сергея. Он активно пропагандирует судейство, и я очень позитивно к этому отношусь.

Равшан Ирматов. «Многие молодые судьи в мире берут пример с Карасева». Интервью Равшана Ирматова, судьи — рекордсмена чемпионатов мира

Футбол
Равшан Ирматов
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
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 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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 - : -
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Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Краснодар

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

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