Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:37

Легионеры «Спартака» договорились доиграть в клубе как минимум до конца сезона

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максимилиано Кофрие.
Фото ФК «Спартак»

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие сообщил, что легионеры договорились доиграть в клубе как минимум до конца сезона.

«На собрании слово брал не только Промес. Все без исключения высказались, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент, — цитирует Кофрие сайт «Спартака». - Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон».

«Прошло почти два месяца, — добавил защитник. — Я могу сказать, что в Москве мы чувствуем себя в безопасности, с этим проблем точно нет. И никакого давления из Бельгии на меня никто не оказывает».

Кофрие в этом сезоне провел 13 матчей в РПЛ. «Спартак» занимает девятое место в таблице. В следующем матче команда Паоло Ваноли сыграет дома с «Рубином» (16 апреля).

Маркус Гисдоль, Ярослав Ракицкий и&nbsp;Гжегож Крыховяк. РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал

Источник: https://spartak.com/news/2022-04-15-maksimiliano_kofriye_inostrantsy_gotovy_splotitsya_i_podderzhat_klub_v_takoy_moment/
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вся правда о капусте: польза и вред
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — каким он должен быть?
«Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Глушаков об отъезде легионеров
РФС разрешил клубам РПЛ использовать легионеров, заявленных в ФНЛ
В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном отказе клуба от легионеров
В «Рубине» надеются на возвращение Абильдгора и Ин Бома
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новый лимит на легионеров
Люк Уилшир заявил, что для РПЛ необходимо расширение с 16 до 18 команд
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
Лещенко: «Динамо» будет бороться за второе место. «Зенит» крепче по составу»
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об интересе к нападающему «Спартака» Оганесяну
«Динамо» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 15 апреля 2022 года
Тур-разогрев перед дерби ЦСКА — «Спартак»
Вратарь «Спартака» Свинов: «В детстве очень нравился Акинфеев, поэтому следил за ЦСКА»
Голкипер «Спартака» Свинов прокомментировал критику Федуна со стороны болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Буду только рад, если вы заиграете». Кавазашвили ответил Свинову на слова о будущем в «Спартаке»

В «Зените» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Дзюбой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости