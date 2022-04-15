Легионеры «Спартака» договорились доиграть в клубе как минимум до конца сезона

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие сообщил, что легионеры договорились доиграть в клубе как минимум до конца сезона.

«На собрании слово брал не только Промес. Все без исключения высказались, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент, — цитирует Кофрие сайт «Спартака». - Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон».

«Прошло почти два месяца, — добавил защитник. — Я могу сказать, что в Москве мы чувствуем себя в безопасности, с этим проблем точно нет. И никакого давления из Бельгии на меня никто не оказывает».

Кофрие в этом сезоне провел 13 матчей в РПЛ. «Спартак» занимает девятое место в таблице. В следующем матче команда Паоло Ваноли сыграет дома с «Рубином» (16 апреля).