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Судейство

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Николаев: «В РПЛ дефицит арбитров. Любое отстранение — потеря для судейского корпуса»

Экс-арбитр Николаев считает, что в РПЛ существует дефицит судей
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное отстранение судей РПЛ.

По информации «СЭ», сегодня могут отстранить от работы на играх чемпионата России трех или четырех арбитров, которые судили матчи 23-го тура чемпионата России.

«Есть руководители, которые в праве решать, что сейчас делать. Конечно, хотелось бы, чтобы судьи не ошибались и не было отстранений. У нас дефицит арбитров в РПЛ. Нагрузка очень большая, учитывая, что приходится работать в ВАР-центре и выходить на футбольное поле. Любое отстранение — потеря для судейского корпуса. Но есть руководители, которые вправе принять решение и отстранить. Ошибки были действительно резонансные. Не знаю, есть ли какой-то смысл от отстранения. Решение остается за руководством», — сказал Николаев «СЭ».

Как стало известно «СЭ», 6 апреля президент РПЛ Ашот Хачатурянц соберет экстренное заседание судейского комитета, на котором ожидаются жесткие меры в отношении судей, допустивших ошибки.

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Алексей Николаев
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