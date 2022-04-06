Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное отстранение судей РПЛ.

По информации «СЭ», сегодня могут отстранить от работы на играх чемпионата России трех или четырех арбитров, которые судили матчи 23-го тура чемпионата России.

«Есть руководители, которые в праве решать, что сейчас делать. Конечно, хотелось бы, чтобы судьи не ошибались и не было отстранений. У нас дефицит арбитров в РПЛ. Нагрузка очень большая, учитывая, что приходится работать в ВАР-центре и выходить на футбольное поле. Любое отстранение — потеря для судейского корпуса. Но есть руководители, которые вправе принять решение и отстранить. Ошибки были действительно резонансные. Не знаю, есть ли какой-то смысл от отстранения. Решение остается за руководством», — сказал Николаев «СЭ».

Как стало известно «СЭ», 6 апреля президент РПЛ Ашот Хачатурянц соберет экстренное заседание судейского комитета, на котором ожидаются жесткие меры в отношении судей, допустивших ошибки.