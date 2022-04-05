6 апреля пройдет экстренное заседание судейского комитета. Ожидаются отстранения судей

По информации «СЭ», руководство российского футбола крайне недовольно работой судей весной и в частности в прошедшем туре РПЛ. Перед возобновлением чемпионата после игр сборной арбитры провели двухдневный сбор-семинар. Судьям дали понять, что в случае сомнений можно перестраховаться и сходить к монитору, главное — избежать скандалов.

На мартовский сбор приезжал президент РПЛ Ашот Хачатурянц. Он выразил арбитрам свое доверие, звучала фраза: «Я доверяю каждому арбитру, который приехал на этот сбор». Хачатурянц дал понять, что чемпионство и вылет должны быть разыграны на поле.

В итоге в 23-м туре судьи приняли сразу несколько резонансных спорных решения. Три их них ЭСК признала ошибочными.

По нашим данным, уже завтра, 6 апреля, Хачатурянц собирает экстренное заседание судейского комитета, на котором ожидаются жесткие меры в отношении судей, допустивших ошибки. Скорее всего, некоторые из них могу быть отстраненны до конца текущего сезона.