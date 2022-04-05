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Судейство

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6 апреля пройдет экстренное заседание судейского комитета. Ожидаются отстранения судей

6 апреля пройдет экстренное заседание судейского комитета РФС
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», руководство российского футбола крайне недовольно работой судей весной и в частности в прошедшем туре РПЛ. Перед возобновлением чемпионата после игр сборной арбитры провели двухдневный сбор-семинар. Судьям дали понять, что в случае сомнений можно перестраховаться и сходить к монитору, главное — избежать скандалов.

На мартовский сбор приезжал президент РПЛ Ашот Хачатурянц. Он выразил арбитрам свое доверие, звучала фраза: «Я доверяю каждому арбитру, который приехал на этот сбор». Хачатурянц дал понять, что чемпионство и вылет должны быть разыграны на поле.

В итоге в 23-м туре судьи приняли сразу несколько резонансных спорных решения. Три их них ЭСК признала ошибочными.

По нашим данным, уже завтра, 6 апреля, Хачатурянц собирает экстренное заседание судейского комитета, на котором ожидаются жесткие меры в отношении судей, допустивших ошибки. Скорее всего, некоторые из них могу быть отстраненны до конца текущего сезона.

РПЛ
РФС
Ашот Хачатурянц
4
18
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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