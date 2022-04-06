Панин, Любимов и Сухой могут быть отстранены от работы на матчах РПЛ

По данным «СЭ», сегодня от работы на матчах РПЛ отстранят трех или четырех арбитров, судивших игры последнего, 23-го тура, чемпионата России.

По всей видимости, без назначений в апреле и мае этого года останутся Алексей Сухой и Артем Любимов — арбитр и видеоарбитр встречи «Краснодар» — «Динамо» (0:1), в которой был ошибочно назначен 11-метровый удар в ворота «быков». Реализовав его, динамовец Даниил Фомин забил победный гол.

Также будет наказан Игорь Панин, судивший матч ЦСКА — «Урал» (2:2), в самом конце которого он не назначил 11-метровый удар в ворота красно-синих.

Есть вероятность, что санкции применят и к Павлу Шадыханову, помогавшему Сергею Карасеву в качестве видеоассистента в игре «Локомотив» — «Спартак» (1:0). В середине первого тайма, как определила ЭСК, не был удален железнодорожник Алексис Бека-Бека.

Отстранение этих рефери в какой-то степени поможет тем, кто руководит судейским корпусом, несколько снизить градус напряженности. Но при этом возникнут сложности с составлением списка назначений на следующие туры.

У Панина в этом чемпионате 14 матчей (8 в роли судьи и 6 видеоарбитром). У Любимова таких игр 20 (11+9). Сухой провел столько же встреч — 20 (13+7). 22 матча в активе Шадыханова (11+11).

Их не заменить автоматически, к примеру, малоопытными Антоном Фроловым и Яном Бобровским. К тому же нельзя забывать, что на «скамейке штрафников» уже находятся Павел Кукуян, Евгений Кукуляк и Сергей Иванов.