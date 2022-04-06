Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:05

Минус Панин, Любимов и Сухой — кого сегодня отстранят от судейства в РПЛ?

Панин, Любимов и Сухой могут быть отстранены от работы на матчах РПЛ
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», сегодня от работы на матчах РПЛ отстранят трех или четырех арбитров, судивших игры последнего, 23-го тура, чемпионата России.

По всей видимости, без назначений в апреле и мае этого года останутся Алексей Сухой и Артем Любимов — арбитр и видеоарбитр встречи «Краснодар» — «Динамо» (0:1), в которой был ошибочно назначен 11-метровый удар в ворота «быков». Реализовав его, динамовец Даниил Фомин забил победный гол.

Также будет наказан Игорь Панин, судивший матч ЦСКА — «Урал» (2:2), в самом конце которого он не назначил 11-метровый удар в ворота красно-синих.

Есть вероятность, что санкции применят и к Павлу Шадыханову, помогавшему Сергею Карасеву в качестве видеоассистента в игре «Локомотив» — «Спартак» (1:0). В середине первого тайма, как определила ЭСК, не был удален железнодорожник Алексис Бека-Бека.

Отстранение этих рефери в какой-то степени поможет тем, кто руководит судейским корпусом, несколько снизить градус напряженности. Но при этом возникнут сложности с составлением списка назначений на следующие туры.

У Панина в этом чемпионате 14 матчей (8 в роли судьи и 6 видеоарбитром). У Любимова таких игр 20 (11+9). Сухой провел столько же встреч — 20 (13+7). 22 матча в активе Шадыханова (11+11).

Их не заменить автоматически, к примеру, малоопытными Антоном Фроловым и Яном Бобровским. К тому же нельзя забывать, что на «скамейке штрафников» уже находятся Павел Кукуян, Евгений Кукуляк и Сергей Иванов.

Футбол
РПЛ
Алексей Сухой
Артем Любимов (судья)
Игорь Панин
Павел Шадыханов
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Патроны возьмут от «Калашникова», гонки проведут по улицам, а Большунову дадут винтовку. Каким будет импортозамещение в биатлоне
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Арбитр Николаев объяснил, с чем связано большое количество ошибок в судействе
Президент «Урала» Иванов считает, что не нарушил этических норм после матча против ЦСКА
Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания президента «Урала» Иванова о судье Панине 15 апреля
Салихова: «Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу»
Гаджиев: «Высока вероятность, что Агаларов останется лучшим бомбардиром РПЛ»
6 апреля пройдет экстренное заседание судейского комитета. Ожидаются отстранения судей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шомуродов ответил, боялся ли Карпина, обижался ли на «кривоногого» и рассказал, как тренер хотел отдать его в аренду

Экс-президент «Локомотива» рассказал, кто из тренеров может возглавить команду
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости