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Судейство

Сегодня, 12:21

Арбитр Николаев объяснил, с чем связано большое количество ошибок в судействе

Арбитр Николаев считает, что большое количество ошибок в судействе связано с переходным периодом
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Николаев.
Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»

Российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал судейство в 23-м туре Тинькофф РПЛ и высказался об уровне работы своих коллег.

«С чем связано такое количество ошибок в судействе? У меня нет ответа на этот вопрос. Думаю, такое количество ошибок в судействе связано с переходным периодом. У нас был один руководитель, сейчас переход к другому. Может, пока еще инструкции, которые были до этого и которые даются сейчас, не совсем восприняты судьями. В дальнейшем все должно быть хорошо», — сказал Николаев «СЭ».

Ранее ЭСК РФС вынесла решение, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил хавбека «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче со «Спартаком» (1:0).

Также в ЭСК приняли решение, что пенальти за фол на форварде Федоре Смолове в матче «Краснодар» — «Динамо» (0:1) назначен ошибочно, и признали ошибочным решение Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2).

По информации «СЭ», сегодня могут отстранить от работы на играх РПЛ трех или четырех арбитров, которые судили матчи 23-го тура чемпионата России.

Футбол
РПЛ
РФС
Алексей Николаев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

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И К Ж
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Спартак

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Арсенал Т

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