Арбитр Николаев объяснил, с чем связано большое количество ошибок в судействе

Российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал судейство в 23-м туре Тинькофф РПЛ и высказался об уровне работы своих коллег.

«С чем связано такое количество ошибок в судействе? У меня нет ответа на этот вопрос. Думаю, такое количество ошибок в судействе связано с переходным периодом. У нас был один руководитель, сейчас переход к другому. Может, пока еще инструкции, которые были до этого и которые даются сейчас, не совсем восприняты судьями. В дальнейшем все должно быть хорошо», — сказал Николаев «СЭ».

Ранее ЭСК РФС вынесла решение, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил хавбека «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче со «Спартаком» (1:0).

Также в ЭСК приняли решение, что пенальти за фол на форварде Федоре Смолове в матче «Краснодар» — «Динамо» (0:1) назначен ошибочно, и признали ошибочным решение Игоря Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2).

По информации «СЭ», сегодня могут отстранить от работы на играх РПЛ трех или четырех арбитров, которые судили матчи 23-го тура чемпионата России.