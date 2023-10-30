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Сегодня, 16:57

Бышовец считает, что увольнение Абаскаля из «Спартака» будет рациональным решением

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Экс главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об игре «Спартака».

В игре 13-го тура чемпионата России спартаковцы потерпели поражение в Воронеже от «Факела» (0:2).

«В команде нет стабильности. Хорошие матчи чередуются с провальными. Очевидно, что Абаскаль непоследователен в принятии решений, нет постоянного состава. Решение о смене тренера надо менять после первой части чемпионата. Если уволят Абаскаля, то это будет рациональным решением» — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

«Спартак» после 13 туров занимает 6-е место с 20 очками в турнирной таблице российского чемпионата.

Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
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29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

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ЦСКА

 11 1 1
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