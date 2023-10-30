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Сегодня, 17:14

Защитник «Краснодара» Тормена рассказал, что раздражает его в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена признался, что его раздражают длительные поездки в РПЛ.

«Это сложно. Я не буду лгать. К сожалению, аэропорт закрыт. Поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать. Но мы стараемся не думать об этом слишком много», — цитирует Тормену журналист Фабио Алейшо.

27-летний бразилец перешел в «Краснодар» из «Браги» в летнее трансферное окно. Он провел за команду 10 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.

«Краснодар» с 28 очками лидирует в РПЛ после 13 туров. В последнем матче команда Владимира Ивича на выезде уступила ЦСКА (0:1).

В следующем туре «быки» на своем поле примут «Крылья Советов». Игра состоится 5 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: Telegram-канал Фабио Алейшо
Футбол
ФК Краснодар
Витор Тормена
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
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