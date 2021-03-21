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«Браво». ЦСКА поздравил Гайча с победным голом в ворота «Юве»

18:56

ЦСКА не оставил без внимания победный гол нападающего Адольфо Гайча.

22-летний аргентинец, выступающий на правах аренды из ЦСКА за «Беневенто», в матче 28-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» отличился на 69-й минтуе встречи и принес команде победу со счетом 1:0.

ЦСКА в своем Twitter написал: «Браво».

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