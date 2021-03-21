«Браво». ЦСКА поздравил Гайча с победным голом в ворота «Юве»
ЦСКА не оставил без внимания победный гол нападающего Адольфо Гайча.
22-летний аргентинец, выступающий на правах аренды из ЦСКА за «Беневенто», в матче 28-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» отличился на 69-й минтуе встречи и принес команде победу со счетом 1:0.
ЦСКА в своем Twitter написал: «Браво».
Браво @adolfogaich9 ? https://t.co/60ee4bLJlm— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 21, 2021
Методология
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