Стартовал полуфинальный этап проекта «Выбери тренера «Спартака».

Напомним, что изначально мы отобрали 32 специалистов, которые, на наш взгляд, могли бы сменить в «Спартаке» уходящего летом Доменико Тедеско. По итогам 1/16, 1/8 и 1/4 финала отсеялись 28 претендентов. Осталось всего четыре фаворита — Бердыев, Фонсека, Карпин и Жардим.

Вот итоги противостояний в четвертьфинале:

Бердыев — Вальверде — 5214 — 3375

Фонсека — Клинсманн — 4598 — 3686

Карпин — Бенитес — 6106 — 2445

Жардим — Сарри — 4593 — 2809

В полуфинале сошлись две пары: Бердыев — Фонсека и Карпин — Жардим. До финала всего один шаг!

Голосование продлится до 24 марта 12.00 по московскому времени. Не пропустите!

Переходите по ссылке на страницу проекта и сделайте свой выбор.