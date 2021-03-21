Семин прокомментировал возможность возглавить «Ротор»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» рассказал о вероятности своего назначения в «Ротор». По его словам, пока это не актуальный вопрос.

— Распространено мнение, что назначение Юрия Батуренко — это подготовка к назначению Семина, если «Ротор» сохранит место в РПЛ. Что скажете по этому поводу? — вопрос Семину.

— Ничего нельзя исключать, но сейчас это неактуально. Да и, если Батуренко сохранит место в премьер-лиге, то зачем туда приходить Семину? Значит, он хорошо работает! У него сейчас сложнейшая задача, экстремальная. Если в таких обстоятельствах он сохранит команде прописку в РПЛ, значит, он великолепный тренер, и его ни в коем случае нельзя будет менять.

Могу сказать о нем только хорошее. И это правильное решение руководителей «Ротора», что выбрали именно его.

(Игорь Рабинер)

«Если Батуренко сохранит «Ротору» место в премьер-лиге, то зачем туда приходить Семину?» Палыч — о новом главном тренере волгоградцев