Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на задачи руководства «Спартака» для нового главного тренера итальянца Паоло Ваноли.

«Я слышал интервью нового главного тренера. Он собирается приложить силы и опыт, но ничего не обещает. Тренер сказал, что с игроков снимет семь шкур и будет их дрессировать. С таким тренером «Спартак» способен достойно выступить. «Спартак» обязательно будет, как и всегда, главным соперником «Зенита», — сказал Боярский «СЭ».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что перед новым тренером стоят задачи попасть в зону еврокубков, выйти в четвертьфинал Лиги Европы и финал Кубка России.

После 18 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 23 очками.