Боярский: «Ракицкий нужен «Зениту»! Я в большом восторге от его игры»
Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное переподписание контракта с защитником петербургской команды Ярославом Ракицким.
Сегодня «СЭ» сообщал, что «Зенит» в январе предложит новый контракт защитнику Ярославу Ракицкому. 32-летний футболист летом станет свободным агентом.
«Бесспорно, Ракицкий нужен «Зениту». Несомненно! Я лично в большом восторге от его игры. Он очень нужный футболист с потрясающим опытом и очень сильными и точными ногами. Я был бы рад, если бы он остался. Семак, наверное, не против этого. Ближайшая замена? Это не моя компетенция. Рано или поздно все когда-то уйдут. Годы бегут, и от них никуда не деться. Нужно к этому быть готовым», — сказал Боярский «СЭ».
За петербургский клуб украинский защитник выступает с января 2019 года. В нынешнем сезоне Ракицкий провел 22 матча за клуб во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач.
Всего за «Зенит» у Ярослава 107 матчей, в которых он забил 7 голов.
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