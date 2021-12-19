Боярский: «Ракицкий нужен «Зениту»! Я в большом восторге от его игры»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное переподписание контракта с защитником петербургской команды Ярославом Ракицким.

Сегодня «СЭ» сообщал, что «Зенит» в январе предложит новый контракт защитнику Ярославу Ракицкому. 32-летний футболист летом станет свободным агентом.

«Бесспорно, Ракицкий нужен «Зениту». Несомненно! Я лично в большом восторге от его игры. Он очень нужный футболист с потрясающим опытом и очень сильными и точными ногами. Я был бы рад, если бы он остался. Семак, наверное, не против этого. Ближайшая замена? Это не моя компетенция. Рано или поздно все когда-то уйдут. Годы бегут, и от них никуда не деться. Нужно к этому быть готовым», — сказал Боярский «СЭ».

За петербургский клуб украинский защитник выступает с января 2019 года. В нынешнем сезоне Ракицкий провел 22 матча за клуб во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач.

Всего за «Зенит» у Ярослава 107 матчей, в которых он забил 7 голов.