Клубы РПЛ обсудят распределение доходов в сезоне 2021/22
Пресс-служба Тинькофф Российской премьер-лиги сообщила, что в среду, 22 декабря, представители клубов чемпионата проведут заключительное заседание в 2021 году.
В повестку собрания включены следующие темы:
— Распределение доходов между клубами РПЛ от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне 2021/22.
— Дефицит бюджета Ассоциации футбольных клубов «РПЛ».
— Даты проведения 22-го тура Тинькофф РПЛ.
— Рассмотрение предложений по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению споров.
— Рассмотрение предложений РФС по интеграции Национального центра спортивного арбитража, а также по внесению изменений в Регламент РФС по разрешению споров, Регламент РФС по статусу и переходам футболистов и Дисциплинарный регламент РФС.
Ожидается, что 22-й тур РПЛ состоится в конце февраля 2022 года. Лидером чемпионата на время зимней паузы остался «Зенит». Турнирную таблицу чемпионата можно посмотреть по этой ссылке.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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