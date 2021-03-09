Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал положение питерцев в турнирной таблице РПЛ.

Вчера, 8 марта, «Зенит» проиграл казанскому «Рубину» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ (1:2). После возобновления чемпионата, команда Сергея Семака не смогла выиграть ни одного матча, но продолжает лидировать.

«Я не могу сказать, что Семак справляется, — сообщил Боярский «СЭ». — Я отношусь к нему с большим уважением, но в данном случае есть проблемы по существу. Как ни странно, но все претензии сейчас к Семаку. Не выиграли ни одного матча после перерыва, защита беспомощная. Стоит ли задумываться о смене тренера? Я думаю, что, по крайней мере, в этом сезоне нет. Семак очень опытный и профессиональный тренер, который знает, как выйти из этого упадочного положения. В любом случае будем надеяться. Я верю, что «Зенит» все еще способен обыграть лучшие команды страны».

Боярский также считает, что «Зенит» может упустить чемпионство в конкурентной борьбе.

«Печальный результат в матче с «Рубином». Я все-таки надеялся, что «Зенит» выиграет. Наша команда была намного интереснее, чем «Рубин», но так сложилось. Результат в предстоящих матчах теперь для меня под большим вопросом. Если раньше у меня не было негативных мыслей о чемпионстве «Зенита», то теперь есть сомнения, что можем упустить его в конкурентной борьбе. Эта задача лежит на плечах тренера и руководства клуба. Как выйти из этой ямы? Я не знаю, я не берусь судить об этом вопросе, но для меня подобные результаты действительно большая неожиданность», — добавил Боярский.

У команды из Санкт-Петербурга 42 очка, она продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от ЦСКА составляет два очка. Следующий матч «Зенит» проведет с «Ахматом» из Грозного. Игра пройдет 13 марта в 16:30 (мск).

(Артем Бухаев)