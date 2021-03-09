«Спартак» разгромил «Ахмат» и поднялся на второе место в молодежном первенстве

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче 17-го тура молодежного первенства — 3:0.

В составе красно-белых дублем отличился полузащитник Максим Лайкин, еще один мяч забил форвард Николоз Кутателадзе.

«Спартак» вышел на второе место в группе А молодежного первенства с 36 очками в 17 матчах. «Ахмат» опустился на третью строчку с 34 очками в 17 встречах.

Молодежные команды

17-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 3:0 (1:0)

Голы: Кутателадзе, 45+1 (1:0). Лайкин, 68 (2:0). Лайкин, 81 (3:0).

Судья: Чембулатов (Кострома).

9 марта. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».