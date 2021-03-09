Нападающий «Рубина» Денис Макаров рассказал о победном голе в ворота «Зенита» в 21-м туре чемпионата России. Казанцы победили 2:1, благодаря голу флангового форварда на 92-й минуте встречи.

— Как ты готовился к игре против защиты «Зенита»?

— Почти всегда смотрю матчи Питера, не пропускаю большие игры. Примерно знаю, как зенитовцы действуют. Так вышло, что в том моменте получилось накрутить двух защитников. На моей стороне оказалось немного везения.

Такие финты я и на тренировках отрабатывал. Пришло время применить их в игре. Все благодаря команде — меня вывели на такую позицию, дали шанс проявить себя.

— Как на таком ужасном поле в концовке, когда силы кончились, получилось так мастерски разобраться в эпизоде?

— Газон реально тяжелый — уже на 15-й минуте ноги подсели. Но мы прекрасно понимали, что надо побеждать и отдавать все силы. На 90-й минуте надеялся на чудо, когда Деспот выносил мяч. Я верил, что он долетит до меня и появится шанс убежать — и он представился. Честно, бежал к воротам из последних сил. Думаю, никто не ожидал, что мы забьем. Да я и сам этого не ждал, но так сложилось — и мы победили.

— Сколько раз уже пересмотрел свой гол?

— Честно — только один раз его вчера вечером, а потом отключил телефон. Хотел побыть с женой и не отвлекаться ни на что. Сегодня на свежую голову пересмотрю дома еще раз этот момент, вспомню, как все происходило.

— На тренировках ты недавно делал эти ложные замахи.

— Мне кажется, это с детства заложено — такой финт у меня получается. Но я его не так часто использую, потому что защитники тоже смотрят игры и изучают манеру действий соперника. Но в матче с «Зенитом» голова уже отключилась — на автоматизме делал то, что тренировал много лет.

Сначала хотел пробить левой, но потом понял, что удар перекрывают и решил убрать под правую. Но я не король ударов с нее, хотя могу иногда попасть, она тоже рабочая. Но тут еще раз переложил под левую и тогда уже нанес удар. Все получилось.

(Владислав Зимагулов)

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