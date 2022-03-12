Болельщики ЦСКА подготовили перфоманс к матчу с «Локомотивом». Фото

Болельщики ЦСКА к гостевому матчу 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» подготовили перфоманс.

Надпись на баннере гласит: «Это ЦСКА Москва». Вместо буквы О изображен открытый рот с зубами.

Встреча проходит в Москве на «РЖД Арене».