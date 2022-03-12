Председатель правления ОАО «РЖД» посетил матч «Локомотив» — ЦСКА

Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров посетил матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА. На вопрос об изменениях в финансировании клуба он отвечать не стал.

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в схожем стиле ушел от прямого ответа.

«Локомотив» после 19 матчей набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.

Напомним, что некоторые легионеры покидают российские клубы в связи со сложившейся политической ситуацией. Недавно «Локомотив» покинул немецкий тренер Маркус Гисдоль.