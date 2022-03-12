Лещенко одним словом оценил победу «Динамо» над «Арсеналом»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Динамо» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (4:1).

«Рад. Наверное, после моего вчерашнего интервью про судейство так сыграли», — сказал Лещенко «СЭ».

С 42 очками «Динамо» идет на втором месте турнирной таблицы Тинькофф РПЛ. «Арсенал» 20 очками занимает 12-е место.