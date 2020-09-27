Бистрович удалился в матче с «Локомотивом». Вместо него должен был выйти Чалов
20:22
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович получил красную карточку в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (60-я минута, 0:1).
Хавбек красно-синих грубо сыграл против защитника «Локомотива» Владислава Игнатьева и получил вторую желтую карточку. Отметим, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко готовился выпустить вместо Бистровича нападающего Федора Чалова, однако замена не состоялась из-за удаления хорвата.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи