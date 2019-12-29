Березовский ведет переговоры с «Пюником»

Как стало известно «СЭ», главным тренером «Пюника» может стать Роман Березовский. В нынешнем сезоне 45-летний специалист работал тренером в «Сочи», а после ухода Александра Точилина стал и.о. главного тренера. Он выводил команду на матчи чемпионата России с «Уфой» (1:1) и «Рубином» (1:1), прервав серию из трех поражений подряд.

«Пюник» перед началом сезона ставил задачу стать чемпионом страны, однако после 15 туров команда занимает лишь 7-е место. В октябре пост главного тренера покинул Александр Тарханов, в качестве исполняющего обязанности был назначен Сурен Чахалян. Положение клуба осложняется тем, что после окончания второго круга будет сформирована первая шестерка команд, которая поведет борьбу за медали. «Пюнику» надо за три оставшихся тура отыграть четырехочковое отставание от идущего шестым «Ноа».

— Я действительно веду переговоры с одним клубом из Армении, однако пока не хотел бы его называть, — сказал Березовский корреспонденту «СЭ». — У меня остались яркие впечатления от работы в «Сочи», я получил серьезный опыт. И пусть главным тренером провел всего два матча, но за неполный месяц успел почувствовать, что эта работа — «мое». Хотелось бы и дальше развиваться как тренеру, нести ответственность за результат. (Константин Алексеев)