23:46 8 апреля | Футбол — РПЛ

Беким Балай: "Ахмат" сделал все возможное. Важная победа в тяжелой игре"

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Нападающий "Ахмата" Беким Балай прокомментировал победу в матче 22-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (3:1). Он отметил, что его команда сделала все возможное, чтобы выиграть в этой игре.

– Важная для нас победа в тяжелой игре, – приводит пресс-служба клуба слова игрока. – Нам очень нужны были эти очки. Мы сделали, все возможное, и у нас получилось выиграть.

"Ахмат" поднялся на 9-е место турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков. "Оренбург", в активе которого 29 очков, занимает 10-е место.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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