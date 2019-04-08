Беким Балай: "Ахмат" сделал все возможное. Важная победа в тяжелой игре"

Нападающий "Ахмата" Беким Балай прокомментировал победу в матче 22-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (3:1). Он отметил, что его команда сделала все возможное, чтобы выиграть в этой игре.

– Важная для нас победа в тяжелой игре, – приводит пресс-служба клуба слова игрока. – Нам очень нужны были эти очки. Мы сделали, все возможное, и у нас получилось выиграть.

"Ахмат" поднялся на 9-е место турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков. "Оренбург", в активе которого 29 очков, занимает 10-е место.

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