"Бекао у нас полиглот". Эрнандес рассказал об общении между иностранцами ЦСКА

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес заявил, что защитник армейцев Родригу Бекао является полиглотом. Он также добавил, что японскому форварду красно-синих Такуме Нисимуре тяжело дается общение с другими иностранцами клуба.

- Я сижу за одним столом с Бекао, Фернандесом и Нисимурой? Издалека, наверное, всем кажется, что вот сидит эта четверка и общается легко и непринужденно, у них полноценный диалог и стопроцентное взаимопонимание, - приводит слова Эрнандеса официальный сайт ЦСКА. - На самом деле это не совсем так.

Такуме пока сложно понимать нас, поэтому мы используем и английские слова, и испанские, и даже иногда португальские. Японцу непросто выучить португальский, но какие-то отдельные слова Такума уже понимает. Когда мы их произносим, по нему это сразу видно. А если совсем ничего не получается, на помощь приходит Родригу. Он у нас полиглот, даже по-японски уже несколько слов знает.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь