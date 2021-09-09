Баринов отреагировал на обращение руководства «Локомотива» в РЖД за дополнительным бюджетом

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» обращение руководства клуба в совет директоров РЖД за дополнительным бюджетом в три миллиарда рублей.

«Они же говорили Семину, что денег теперь не будет, что мы будем экономить, продавать молодых и зарабатывать на этом. Что же это они? Лапшу на уши вешали, чтобы убрать Семина? Меня теперь не интересуют локомотивские интриги, что они там попросили, куда убрали. Смотрю теперь только футбол», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» этим летом провел одну из самых мощных и дорогих трансферных кампаний в истории. Состав железнодорожников пополнили восемь новых футболистов, за которых в сумме клуб, по данным Transfermarkt, заплатил 30,18 миллиона евро.

После шести туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. На групповом этапе Лиги Европы московская команда сыграет с «Марселем», «Лацио» и «Галатасараем».