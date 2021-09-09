В ЦСКА пришло письмо от Роспотреба о снижении максимальной посещаемости до тысячи человек

По информации «СЭ», в ЦСКА пришло письмо от Роспотребнадзора о снижении максимальной посещаемости до тысячи зрителей. «Локомотиву» и «Спартаку» разрешили на ближайшие домашние матчи РПЛ и Лиги Европы допустить до трех тысяч зрителей.

При этом, недавно в Москве проходили матчи сборной. На игру с Хорватией в «Лужниках» пустили 20 тысяч человек, а на матч с Мальтой на «Открытии банк Арене» — 15 тысяч. У Роспотребнадзора не возникло претензий к РФС относительно организации и проведения этих матчей.

По нашим данным, за время сентябрьской паузы на игры сборных РПЛ не обращался в Роспотребнадзор относительно увеличения максимальной посещаемости. Не было консультаций и с РФС.