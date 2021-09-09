В «Локомотиве» сообщили, что Антон Миранчук пройдет курс лечения в Германии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пройдет курс лечения в одной из немецких клиник, сообщает пресс-служба железнодорожников.

25-летний россиянин отправился в Германию, где прошел полное обследование для восстановления от травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. По результатам обследования было принято решение о том, что футболист пройдет курс консервативного лечения. После этого состоится контрольное обследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей программе восстановления игрока.

В сезоне-2021/22 Миранчук принял участие в 5 матчах «Локомотива», на его счету 1 результативная передача.