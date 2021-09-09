В «Локомотиве» сообщили, что Антон Миранчук пройдет курс лечения в Германии
15:41
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пройдет курс лечения в одной из немецких клиник, сообщает пресс-служба железнодорожников.
25-летний россиянин отправился в Германию, где прошел полное обследование для восстановления от травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. По результатам обследования было принято решение о том, что футболист пройдет курс консервативного лечения. После этого состоится контрольное обследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей программе восстановления игрока.
В сезоне-2021/22 Миранчук принял участие в 5 матчах «Локомотива», на его счету 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
Читайте также
Россия закончила групповой этап безжалостным разгромом. Впереди плей-офф, первый соперник — Украина или Сербия
11
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю