«Локомотив» обратился к совету директоров РЖД за дополнительным бюджетом в 3 млрд рублей
14:07
Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» обратилось в совет директоров РЖД за дополнительным бюджетом.
Московский клуб попросил дополнительные средства на этот год в размере 3 млрд рублей (34,7 млн евро). Вопрос будет внесен в повестку ближайшего совета директоров монополии.
«Локомотив» этим летом провел одну из самых мощных и дорогих трансферных кампаний в истории. Состав железнодорожников пополнили восемь новых футболистов, за которых в сумме клуб, по данным Transfermarkt, заплатил 30,18 миллиона евро.
После шести туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. На групповом этапе Лиги Европы московская команда сыграет с «Марселем», «Лацио» и «Галатасараем».
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