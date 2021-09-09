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«Локомотив» обратился к совету директоров РЖД за дополнительным бюджетом в 3 млрд рублей

14:07
Игроки «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» обратилось в совет директоров РЖД за дополнительным бюджетом.

Московский клуб попросил дополнительные средства на этот год в размере 3 млрд рублей (34,7 млн евро). Вопрос будет внесен в повестку ближайшего совета директоров монополии.

«Локомотив» этим летом провел одну из самых мощных и дорогих трансферных кампаний в истории. Состав железнодорожников пополнили восемь новых футболистов, за которых в сумме клуб, по данным Transfermarkt, заплатил 30,18 миллиона евро.

После шести туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. На групповом этапе Лиги Европы московская команда сыграет с «Марселем», «Лацио» и «Галатасараем».

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Максим Алланазаров все материалы автора

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