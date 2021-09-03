«Локомотив» уже потратил на новичков 30 миллионов евро

Московский «Локомотив» этим летом провел одну из самых мощных и дорогих трансферных кампаний в истории. Состав железнодорожников пополнили восемь новых футболистов, за которых в сумме клуб, по данным Transfermarkt, заплатил 30,18 миллиона евро.

Ниже — список летних приобретений «Локо» с суммой, в которую обошелся каждый игрок:

Константин Марадишвили (полузащитник, ЦСКА) — 7 миллионов евро,

Алексис Бека-Бека (полузащитник, «Кан») — 6 миллионов евро,

Джирано Керк (нападающий, «Утрехт») — 6 миллионов евро,

Наир Тикнизян (полузащитник, ЦСКА) — 5 миллионов евро,

Тин Едвай (защитник, «Байер») — 4 миллиона евро,

Максим Ненахов (защитник, «Терек») — 2 миллиона евро,

Кирилл Зинович (полузащитник, «Минск») — 0,18 миллиона евро,

Фаустино Анджорин (полузащитник, «Челси») — аренда.