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«Локомотив» уже потратил на новичков 30 миллионов евро

14:01
Алексис Бека-Бека. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексис Бека-Бека. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Московский «Локомотив» этим летом провел одну из самых мощных и дорогих трансферных кампаний в истории. Состав железнодорожников пополнили восемь новых футболистов, за которых в сумме клуб, по данным Transfermarkt, заплатил 30,18 миллиона евро.

Ниже — список летних приобретений «Локо» с суммой, в которую обошелся каждый игрок:

Константин Марадишвили (полузащитник, ЦСКА) — 7 миллионов евро,
Алексис Бека-Бека (полузащитник, «Кан») — 6 миллионов евро,
Джирано Керк (нападающий, «Утрехт») — 6 миллионов евро,
Наир Тикнизян (полузащитник, ЦСКА) — 5 миллионов евро,
Тин Едвай (защитник, «Байер») — 4 миллиона евро,
Максим Ненахов (защитник, «Терек») — 2 миллиона евро,
Кирилл Зинович (полузащитник, «Минск») — 0,18 миллиона евро,
Фаустино Анджорин (полузащитник, «Челси») — аренда.

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