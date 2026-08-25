FONBET Кубок России, расписание и результаты 3-го раунда Пути регионов: «Рязань» — «Спартак» Тамбов, 2DROTS — «Муром» и другие матчи

Матчи 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Игры 3-го раунда Пути регионов пройдут 25-27 августа. Во вторник свои матчи проведут «Авангард» Курск — «Калуга», «Торпедо» Владимир — «Знамя», «Рязань» — «Спартак» Тамбов и «Динамо» Киров — «Амкар» Пермь. В среду сыграют «КДВ» — «Чертаново», «Носта» — «Сокол», «Торпедо» Миасс — «Волна», «Динамо» Ставрополь — «Астрахань», «Дружба» Майкоп — «Нефтяник» и «Волгарь» — «Спартак» Нальчик. В четверг, 27 августа, пройдут матчи «Динамо» Барнаул — «Иртыш», «Луки-Энергия» — «Череповец», «Динамо СПб» — «Динамо» Вологда и 2DROTS — «Муром». Кубок России

Путь регионов. 3-й раунд

25 августа, вторник FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

25 августа, 13:00. Арсенал (Тула) FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

25 августа, 17:00. Торпедо (Владимир) FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

25 августа, 17:00. Рязань Арена (Рязань) FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

25 августа, 17:00. Россия (Киров) 26 августа, среда FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

26 августа, 14:00. Темп (Томск) FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

26 августа, 14:00. Металлург (Новотроицк) FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

26 августа, 14:00. Труд (Миасс) FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

26 августа, 17:00. Динамо (Ставрополь) FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

26 августа, 18:00. Адыгейский республиканский стадион "Дружба" (Майкоп) FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

26 августа, 19:00. Центральный (Астрахань) 27 августа, четверг FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

27 августа, 13:30. Динамо (Барнаул) FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

27 августа, 16:00. Экспресс (Великие Луки) FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

27 августа, 19:30. МСА Петровский (Санкт-Петербург) FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

27 августа, 19:30. () Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //

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