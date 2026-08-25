FONBET Кубок России, расписание и результаты 3-го раунда Пути регионов: «Рязань» — «Спартак» Тамбов, 2DROTS — «Муром» и другие матчи
Матчи 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
Игры 3-го раунда Пути регионов пройдут 25-27 августа. Во вторник свои матчи проведут «Авангард» Курск — «Калуга», «Торпедо» Владимир — «Знамя», «Рязань» — «Спартак» Тамбов и «Динамо» Киров — «Амкар» Пермь.
В среду сыграют «КДВ» — «Чертаново», «Носта» — «Сокол», «Торпедо» Миасс — «Волна», «Динамо» Ставрополь — «Астрахань», «Дружба» Майкоп — «Нефтяник» и «Волгарь» — «Спартак» Нальчик.
В четверг, 27 августа, пройдут матчи «Динамо» Барнаул — «Иртыш», «Луки-Энергия» — «Череповец», «Динамо СПб» — «Динамо» Вологда и 2DROTS — «Муром».
Кубок России
Путь регионов. 3-й раунд
25 августа, вторник
26 августа, среда
27 августа, четверг
Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира
Новости
20 авг 18:55
63
20 авг 13:30
64