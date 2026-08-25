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FONBET Кубок России, расписание и результаты 3-го раунда Пути регионов: «Рязань» — «Спартак» Тамбов, 2DROTS — «Муром» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Игры 3-го раунда Пути регионов пройдут 25-27 августа. Во вторник свои матчи проведут «Авангард» Курск — «Калуга», «Торпедо» Владимир — «Знамя», «Рязань» — «Спартак» Тамбов и «Динамо» Киров — «Амкар» Пермь.

В среду сыграют «КДВ» — «Чертаново», «Носта» — «Сокол», «Торпедо» Миасс — «Волна», «Динамо» Ставрополь — «Астрахань», «Дружба» Майкоп — «Нефтяник» и «Волгарь» — «Спартак» Нальчик.

В четверг, 27 августа, пройдут матчи «Динамо» Барнаул — «Иртыш», «Луки-Энергия» — «Череповец», «Динамо СПб» — «Динамо» Вологда и 2DROTS — «Муром».

Кубок России
Путь регионов. 3-й раунд
25 августа, вторник

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
25 августа, 13:00. Арсенал (Тула)
Авангард К
Калуга
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
25 августа, 17:00. Торпедо (Владимир)
Торпедо Вл
Знамя
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
25 августа, 17:00. Рязань Арена (Рязань)
Рязань
Спартак Тм
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
25 августа, 17:00. Россия (Киров)
Динамо Кир
Амкар Пермь

26 августа, среда

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
26 августа, 14:00. Темп (Томск)
КДВ
Чертаново
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
26 августа, 14:00. Металлург (Новотроицк)
Носта
Сокол
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
26 августа, 14:00. Труд (Миасс)
Торпедо Мс
Волна
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
26 августа, 17:00. Динамо (Ставрополь)
Динамо Ст
Астрахань
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
26 августа, 18:00. Адыгейский республиканский стадион "Дружба" (Майкоп)
Дружба М
Нефтяник
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
26 августа, 19:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
Спартак Нч

27 августа, четверг

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
27 августа, 13:30. Динамо (Барнаул)
Динамо Брл
Иртыш
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
27 августа, 16:00. Экспресс (Великие Луки)
Луки-Энергия
Череповец
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
27 августа, 19:30. МСА Петровский (Санкт-Петербург)
Динамо СПб
Динамо Вг
FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
27 августа, 19:30. ()
2DROTS
Муром

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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