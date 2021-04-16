РФС не будет проверять начальников «Спартака» и «Локомотива» на детекторе лжи

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что не видит оснований для проверки начальников «Спартака» и «Локомотива», Василия Козловцева и Станислава Сухины на детекторе лжи.

Напомним, оба были обвинены в том, что заходили в судейскую перед матчем 25-го тура между железнодорожниками и красно-белыми, несмотря на существующий запрет входить в комнату арбитров.

«У нас нет оснований для того, чтобы привлекать Козловцева и Сухину к детектору лжи по этому делу. Мы установили все факты. У нас попросту нет оснований для иных проверок. Полномочия привлечь людей пройти детектор лжи у КДК РФС есть, но мы все выяснили, вынесли решение», — сказал Григорьянц.

Глава КДК отметил, что делегат матча не знал обо всех эпизодах с появлением Козловцева и Сухины в судейской.

«Делегат матча говорит, что он не был в курсе всех заходов в судейскую. На видеоматериалах видно, что во время захода в судейскую Сухины и Козловцева делегата рядом нет. По всей вероятности, он находился уже на поле, и к нему никто не обращался с просьбой разрешить войти в судейскую. Если представители клубов хотят пообщаться с судейским составом, можно обратиться к охраннику, который позовет резервного судью из судейской. В судейскую заходить нельзя. Если нужен какой-то бумажный текст — обращайтесь к делегату», — добавил Григорьянц.

Ранее Григорьянц сообщил, что Сухина трижды заходил в судейскую до начала матча «Локомотив» — «Спартак», а Козловцев зашел в комнату арбитров один раз.

(Владимир Пушкарев)