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Сегодня, 19:10

Деменко: «Ростов» может выдать такую игру, которая станет неожиданностью для «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что красно-белым будет непросто противостоять «Ростову» в матче 15-го тура РПЛ.

«В матче «Спартака» и «Ростова» не могу выделить фаворита. Ростовчане могут выдать такую игру, которая станет неожиданностью для москвичей. Команда Карпина уже демонстрировала подобное в Краснодаре. И после этого она не проигрывала. «Спартаку» будет сложно. Все-таки у команды пока нет такой стабильности, как у «Зенита» или «Краснодара». И даже такой, как у ЦСКА», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Игра пройдет 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком. «Ростов» находится на 11-й позиции с 17 очками.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11293373-demenko-rasskazal-chem-rostov-mozhet-udivit-spartak.html
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
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Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
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 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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