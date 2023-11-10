Деменко: «Ростов» может выдать такую игру, которая станет неожиданностью для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что красно-белым будет непросто противостоять «Ростову» в матче 15-го тура РПЛ.

«В матче «Спартака» и «Ростова» не могу выделить фаворита. Ростовчане могут выдать такую игру, которая станет неожиданностью для москвичей. Команда Карпина уже демонстрировала подобное в Краснодаре. И после этого она не проигрывала. «Спартаку» будет сложно. Все-таки у команды пока нет такой стабильности, как у «Зенита» или «Краснодара». И даже такой, как у ЦСКА», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Игра пройдет 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком. «Ростов» находится на 11-й позиции с 17 очками.