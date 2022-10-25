Боярский: «Хочется похвалить «Спартак». С Абаскалем не ошиблись»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» оценил игру «Спартака» в текущем сезоне.

«У «Спартака» положительные сдвиги. Молодцы! Чем труднее соперник, тем сильнее наша команда. Да и мне хочется похвалить «Спартак». Соперник не стоит на месте. С Абаскалем красно-белые точно не ошиблись», — сказал Боярский «СЭ».

«Спартак» идет на втором месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на 7 очков.