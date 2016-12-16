"Анжи" может расстаться с Беленовым, Беришей и Иличевичем

Как стало известно "СЭ", зимой "Анжи" может расстаться с рядом игроков. Махачкалинцы готовы пойти на этот шаг ради улучшения финансового положения. Команду может покинуть вратарь Александр Беленов, полузащитники Бернард Бериша и Иво Иличевич. Ранее "СЭ" сообщал о том, что интерес к 30-летнему голкиперу проявляет "Зенит". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
deboshir865
Журналисты пишут и иногда сваливают все в кучу.В конце прошлого сезона Анжи сохранил прописку в ПЛ и Керимов после долгих и упорных уговоров Мкртычяна подпустил его к клубу.По тому каким образом развивалась Кубань было понятно,что он с Доронченко по Европе и Америке собирали все по дешевке или вообще свободных агентов показывали в играх ПЛ и какой-нибудь покупатель да находился.При этом Мкртычян торговался и со Спартаком,и с Локомотивом за каждые 50 баксов до последнего дня.С вылетом Кубани пришла необходимость куда-то пристроить весь этот шлак.При этом кроме Беленова остальные это на самом деле пока шлак.Вместе с ним в Анжи пришли Беленов(но в нем у Анжи экстренной необходимости не было т.к. у нас был Юрченко,который по сути ничуть не слабее).Рабиу(которого посадили на контракт и зарплату,но мы его так и не увидели из-за травмы,которую он получил еще в Кубани.Будковский(это просто пародия на футболиста.Эта двухметровая каланча не потянет доже ПФЛ).Георгиевский(по движениям на поле,ходячий понт.И это в его возрасте.Кпд очень мал).А про остальных можно даже не париться и не упоминать.После как я понимаю армян привел свободных агентов Иличевича и Обертана.А дальше что,чтобы наигрывать Будкошлака мешает Боли.Устроил искуственый конфликт и посадил на лавку.Чтобы наигрывать Иличевича и Георгиевского мешает Максимов отпустить на все четыре и вместе еще с ним Жирова(мешает наигрывать Шандао.И самый прикол в том,что все они с российскими паспортами).И все пошла армянская кухня с перетасовкой состава в каждом туре.И как я понимаю Врба оказался слишком труслив,чтобы послать его нахрен.Теперь я понимаю почему вдруг из Кубани свалили Гончаренко и Красножан.Даже Беришу умудрялись они держать на лавке,хотя он был самым эффективным в команде.Так что если кого-то выгоняют то скорее всего армянина и весь его шлак.И я согласен сэтим полностью.
15:57 16 декабря
Hummel
Бериша толковый игрок!
14:49 16 декабря
Slim Taller
Бериша самый интересный игрок из этой троицы.Беленов старый и никакой перспективы.
14:09 16 декабря
Vedi
Беленов не просто сильней Лодыгина - он гораздо сильней - и на выходах и на линии и в уверенности.
13:18 16 декабря
vasiunchik
Беленов не лучше Ладыгина. Может мертвяки тащить, а может и привозить себе
12:43 16 декабря
shpasic
Беленов в Зенит, Бериша в Локомотив, Иличевич в Терек.
12:40 16 декабря
Бармалей3000
Настроение меняется
12:36 16 декабря
Vedi
Ого , следом за Томью и в Анжи распродажа ??? Флюгер у Анжи исправно работает - то в одну сторону то через три месяца в другую.
12:29 16 декабря