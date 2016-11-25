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Беленов близок к переходу в "Зенит"

Александр БЕЛЕНОВ (в центре) может сменить "Анжи" на "Зенит". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Александр БЕЛЕНОВ (в центре) может сменить "Анжи" на "Зенит". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Как стало известно "СЭ", 30-летний вратарь "Анжи" Александр Беленов, скорее всего, продолжит карьеру в "Зените". Переговоры о трансфере игрока вошли в завершающую стадию, и в ближайшее время сделка может быть оформлена официально. В таком случае, к новой команде голкипер присоединится в ходе подготовки ко второй части чемпионата России.

У экс-вратаря "Кубани" 158 матчей в премьер-лиге, в которых он пропустил 186 голов. При этом одну встречу Беленов провел в составе "Спартака", в котором дебютировал в чемпионате в 2010 году, а 14 – в этом сезоне за "Анжи".

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КОММЕНТАРИИ (11)
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serzheo

П_о_в_а_р____ Не, ЦСКА конифея отпустит лет в 45. А Джанаев, трудно сказать. ))

22:50

Гарик "внук Наташи" Попов

С.С.Горбунков недоклуп никаму не нужен))) МИЛЛЕР- ПРИВОТИЗИРУЙ КЛУП !!! 22:37____________________Щас кино про тебя смотрю. Ты классный! Смешной!!!!

22:47

П_о_в_а_р

serzheo Ну собственно ожидалось. Либо Джанаев, либо Беленов. Других вариантов на сегодня нет. ---------------------------------------- Селихов в Спартак, Беленов в Зенит... куда же Джанаев? неужто в ЦСКА.)

22:46

serzheo

Ну собственно ожидалось. Либо Джанаев, либо Беленов. Других вариантов на сегодня нет.

22:44

Chibisov

Вот теперь все понятно почему селихов в спартак ушел,прав был орлов,сто раз прав!Из всех вратарей беленов и джанаев на данный момент сильнейшие,хотя бы посмотреть сколько пенок взял беленов!!!Так,что про увели у зенита селихова становится смешно)))

22:39

С.С.Горбунков

недоклуп никаму не нужен))) МИЛЛЕР- ПРИВОТИЗИРУЙ КЛУП !!!

22:37

П_о_в_а_р

бронепоезд Ждём что скажет Геныч. -------------------- Беленов сильнее Лодыгина (ГСО)

22:29

бронепоезд

Ждём что скажет Геныч.

22:27

Vedi

Оптимальный выбор из паспортной обоймы вратарей . Беленов будет в основе Зенита , Селихов на лавке Спартака .Юрченко попробует доказать , что он не номер 2, а Анжи не вылететь с ним .

22:25

Valdemarson

А в форме Онжи не нашлось фотки?

22:24

П_о_в_а_р

Лодыгин сильнее Селихова, но слабее Беленова... видимо.)

22:13

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ