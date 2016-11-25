Беленов близок к переходу в "Зенит"

Как стало известно "СЭ", 30-летний вратарь "Анжи" Александр Беленов, скорее всего, продолжит карьеру в "Зените". Переговоры о трансфере игрока вошли в завершающую стадию, и в ближайшее время сделка может быть оформлена официально. В таком случае, к новой команде голкипер присоединится в ходе подготовки ко второй части чемпионата России.
У экс-вратаря "Кубани" 158 матчей в премьер-лиге, в которых он пропустил 186 голов. При этом одну встречу Беленов провел в составе "Спартака", в котором дебютировал в чемпионате в 2010 году, а 14 – в этом сезоне за "Анжи".
serzheo
П_о_в_а_р____ Не, ЦСКА конифея отпустит лет в 45. А Джанаев, трудно сказать. ))
22:50
Гарик "внук Наташи" Попов
С.С.Горбунков недоклуп никаму не нужен))) МИЛЛЕР- ПРИВОТИЗИРУЙ КЛУП !!! 22:37____________________Щас кино про тебя смотрю. Ты классный! Смешной!!!!
22:47
П_о_в_а_р
serzheo Ну собственно ожидалось. Либо Джанаев, либо Беленов. Других вариантов на сегодня нет. ---------------------------------------- Селихов в Спартак, Беленов в Зенит... куда же Джанаев? неужто в ЦСКА.)
22:46
serzheo
Ну собственно ожидалось. Либо Джанаев, либо Беленов. Других вариантов на сегодня нет.
22:44
Chibisov
Вот теперь все понятно почему селихов в спартак ушел,прав был орлов,сто раз прав!Из всех вратарей беленов и джанаев на данный момент сильнейшие,хотя бы посмотреть сколько пенок взял беленов!!!Так,что про увели у зенита селихова становится смешно)))
22:39
С.С.Горбунков
недоклуп никаму не нужен))) МИЛЛЕР- ПРИВОТИЗИРУЙ КЛУП !!!
22:37
П_о_в_а_р
бронепоезд Ждём что скажет Геныч. -------------------- Беленов сильнее Лодыгина (ГСО)
22:29
бронепоезд
Ждём что скажет Геныч.
22:27
Vedi
Оптимальный выбор из паспортной обоймы вратарей . Беленов будет в основе Зенита , Селихов на лавке Спартака .Юрченко попробует доказать , что он не номер 2, а Анжи не вылететь с ним .
22:25
Valdemarson
А в форме Онжи не нашлось фотки?
22:24
П_о_в_а_р
Лодыгин сильнее Селихова, но слабее Беленова... видимо.)
22:13