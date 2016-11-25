Беленов близок к переходу в "Зенит"

Как стало известно "СЭ", 30-летний вратарь "Анжи" Александр Беленов, скорее всего, продолжит карьеру в "Зените". Переговоры о трансфере игрока вошли в завершающую стадию, и в ближайшее время сделка может быть оформлена официально. В таком случае, к новой команде голкипер присоединится в ходе подготовки ко второй части чемпионата России.

У экс-вратаря "Кубани" 158 матчей в премьер-лиге, в которых он пропустил 186 голов. При этом одну встречу Беленов провел в составе "Спартака", в котором дебютировал в чемпионате в 2010 году, а 14 – в этом сезоне за "Анжи".