Шунин — о новом контракте с «Динамо»: «Разговоры с руководством есть, но конкретики пока не было»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о ситуации с возможным продлением контракта с клубом.
«Конкретики пока нет. Сезон идет, будем смотреть что будет дальше. Разговоры с руководством есть, но такого, чтобы мы конкретно сели и ударили по рукам, не было. Карьеру завершать не планирую? Дайте поиграть чуть-чуть!» — приводит слова Шунина Sport24.
37-летний Шунин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне вратарь сыграл за бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола.
Источник: Sport24
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|43
|
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|
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|4
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|
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|
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|
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|8
|9
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|
13
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|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
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|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
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|23
|4
|6
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|24-37
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
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|21.04
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Ростов – Спартак
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Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
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Спартак
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|1
|6
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