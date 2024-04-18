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Павел Маслов объяснил, почему не уехал играть в чемпионат Сербии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, что зимой мог перебраться в сербский чемпионат.

«Зимой был вариант уехать в чемпионат Сербии, почему отказался? Я не отказывался. Посоветовались и приняли решение. Мы разговаривали с Томашем [Амаралом] и совместно пришли к решению. Аренда? Да. Без права выкупа», — приводит слова Маслова Sport24.

Контракт 24-летнего Маслова со «Спартаком» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне защитник сыграл 4 матча во всех турнирах.

Источник: Sport24
Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
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