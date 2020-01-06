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Анатолий Мещеряков: «Смолов в «Эспаньоле»? Ребят, не читайте газет по утрам»

11:25
Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив»
Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать информацию о том, что нападающий его команды Федор Смолов может перейти в «Эспаньол».

Федор Смолов.Источник: Смоловым интересуется «Эспаньол»

— Я не могу ничего сказать. Просто я не знаю этой ситуации. Не могу комментировать, — сказал Семин.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков был более конкретен.

— Правда. Что Смолов может продолжить карьеру в Испании? — вопрос Мещерякову.

— А еще он может уехать в Англию. Смолов нужен нашей команде.

— В Англию?

— Ребята, не читайте газеты по утрам. У нас уже СМИ продали всех и вся...

— То есть никакой конкретики?

— По крайней мере, мне об этом ничего не известно.

— Смолов нужен «Локомотиву»?

— Конечно. У Федора действующий контракт с клубом.

— При действующих контрактах люди тоже меняют клубы.

— Да. Только если об этом кто-нибудь знает, кроме испанских СМИ... (Виталий Айрапетов)

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