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Аленичев назвал условия, при которых Дзюба найдет себе клуб в России

Мария Гусева
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Российский тренер Дмитрий Аленичев поделился мнением, почему нападающий Артем Дзюба не может найти себе новый клуб.

— У Артема не сладкий характер, — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Он может взорвать команду. Ни одному тренеру это не надо. И второе — финансовый вопрос. Требования немного завышены. Хотя, мне бы очень хотелось, чтобы Артем поиграл еще год-два. В Турции он уже побывал. В Европу — нет. Думаю, что в Азию или Саудовскую Аравию — да. Такие разговоры ходили. Но он может приносить пользу и российским клубам, если снизит финансовые запросы и перестанет портить атмосферу в раздевалке.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: КП-Спорт

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
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обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

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ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Артем Дзюба
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
2
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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