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Аленичев: «Если бы «Спартак» применил к Промесу санкции за пропуск сборов, было бы хуже»

Мария Гусева
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Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Квинси Промеса на зимних тренировочных сборах команды в ОАЭ.

«Ситуация с Промесом меня тревожит, — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Он был одним из лучших в осенней части чемпионата вместе с Малкомом. Но когда ключевой игрок не принимает участие в сборах, это точно не идет на пользу. Ни ему, ни команде. Мое мнение: Промес не покажет свой 100-процентный уровень в весенней части чемпионата. Он отвлекается от футбола, не сосредоточен на нем на все сто, учитывая его криминальные дела. Да, в десяти турах он может забить 7-6 голов. Но это будет не его максимум».

Также Аленичев заявил, что в «Спартаке» поступили правильно, пойдя навстречу футболисту, и не применив к нему никакие дисциплинарные санкции.

«Было бы еще хуже. Он бы потух. Я с ним работал, знаю, что его надо гладить по голове, хвалить, на какие-то моменты закрывать глаза. Если бы «Спартак» применил к нему санкции, было бы еще хуже».

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: КП-Спорт

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Odds.ru
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Интер
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28%

2.00

Х

22%

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Барселона
Севилья

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Дмитрий Аленичев
Квинси Промес
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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