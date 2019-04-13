Алексей Сутормин: "Оренбург" отдохнет и с новыми силами пойдет за победами"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин поделился "СЭ" своим мнением о подготовке команды к матчу с "Ростовом" после победы в 23-м туре над ЦСКА (3:2)

– Победа над ЦСКА придаст уверенности команде перед матчем с "Ростовом", прямым конкурентом?

– Да, позитивный момент – после побед всегда легче восстанавливаться. Хорошо, что выиграли. Отдохнем и с новыми силами пойдем за победами. Дома будем реабилитироваться за поражение от "Ахмата" (1:3)

– Что самое важное при ситуации, когда ведешь у лидера?

– В футболе нет мелочей. И настрой, и концентрация, и дисциплина. И в атаку играть. Надо действовать слаженно, и результат придет.

– Что-то особенное Федотов сказал в перерыве?

– Надо успокоиться, держать мяч – появятся зоны. (Константин Колмаков)