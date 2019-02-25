Александр Шикунов: "У "Крыльев" есть задолженность перед Тихоновым. Но мы все выплатим"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил "СЭ", что у клуба есть задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.

– У нас есть задолженность перед Тихоновым по зарплате. Но все мы выплатим. Просто в начале года тяжело. Но все нормально будет, не сомневайтесь. Ничего страшного, никаких проблем. "Крылья" всем всегда все выплачивают, – сказал Шикунов. (Виталий Айрапетов)​

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