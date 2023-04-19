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Александр Мостовой: «Тройка Черников — Кривцов — Сперцян одна из сильнейших в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о тройке полузащитников «Краснодара» Александр Черников — Никита Кривцов — Эдуард Сперцян.

«Ребята сто процентов молодцы, эта тройка — одна из сильнейших в РПЛ, но сравнивать их с треугольником «Зенита» пока рановато. Сперцян еще в том году выделялся, как и Черников, они оба стали ключевыми игроками команды. Кривцов молодец сейчас, пользуется своим шансом. Здорово играет, забивает голы. Они начали понимать тренера, поэтому и появляется результат», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Черников провел за «Краснодар» 16 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился 1 голевой передачей. На счету Кривцова 25 матча, 7 голов и 3 результативные передачи. В активе Сперцяна 31 матч, 12 забитых мячей и 10 голевых пасов.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Александр Черников
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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