Александр Мостовой: «Тройка Черников — Кривцов — Сперцян одна из сильнейших в РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о тройке полузащитников «Краснодара» Александр Черников — Никита Кривцов — Эдуард Сперцян.

«Ребята сто процентов молодцы, эта тройка — одна из сильнейших в РПЛ, но сравнивать их с треугольником «Зенита» пока рановато. Сперцян еще в том году выделялся, как и Черников, они оба стали ключевыми игроками команды. Кривцов молодец сейчас, пользуется своим шансом. Здорово играет, забивает голы. Они начали понимать тренера, поэтому и появляется результат», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Черников провел за «Краснодар» 16 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился 1 голевой передачей. На счету Кривцова 25 матча, 7 голов и 3 результативные передачи. В активе Сперцяна 31 матч, 12 забитых мячей и 10 голевых пасов.