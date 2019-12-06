Александр Ерохин: «Мы должны уважать мнение фанатов»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат домашнего матча Чемпионата России против «Динамо» (3:0). По его словам, для команды было особенно важно выиграть последний домашний матч перед зимней паузой.

— Победа важная в первую очередь в психологическом плане. Не хотелось три месяца думать о том, что проиграли в завершающем матче. И, конечно, хотелось выиграть перед важным матчем с «Бенфикой».

-Почему второй тайм получился хуже первого?

-«Динамо» усилило давление, им надо было отыгрываться. Однако у нас тоже были хорошие моменты, которые мы не реализовали. Я считаю, что в итоге мы добились достойного результата.

-«Зенит» уже можно поздравить с чемпионством? У команды 11 очков отрыва.

-Не был бы так категоричен. Впереди много матчей и каждый из соперников силен. К тому же у конкурентов будет возможность дополнительно подготовиться на сборах.

-Почему у «Динамо» сегодня ничего не получилось?

-Соперник был в хорошей форме, они одержали две победы подряд. Думаю, мы добились такого результата благодаря нашему настрою. Вышли и забили быстрый гол, здорово контролировали мяч.

-Что скажете о жесте болельщиков, покинувших стадион?

-Мы должны уважать мнение наших фанатов, потому что они всегда с нами и всегда за нас. (Артем Рябовол)