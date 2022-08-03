Алдонин выступил против инициативы сделать обращения в ЭСК РФС платными

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК РФС платными для клубов.

«У нас после каждого тура огромное количество обращений в судейский корпус. Нужен определенный критерий. Если рассматривать каждый эпизод, то получится слишком дорогая комиссия. ЭСК должны рассматривать вопиющие ситуации. Клуб не должен за это платить. Это судейская работа, а значит, корпус должен отвечать за квалифицированность своих работников. Если действительно будут ошибки, то их нужно фиксировать, результат все равно не изменишь. Но клуб за это ничего не должен платить», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Константин Белову.

Ранее комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными. Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.