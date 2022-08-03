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Судейство

Сегодня, 14:40

Алдонин выступил против инициативы сделать обращения в ЭСК РФС платными

Читать «СЭ» в
Евгений Алдонин .
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК РФС платными для клубов.

«У нас после каждого тура огромное количество обращений в судейский корпус. Нужен определенный критерий. Если рассматривать каждый эпизод, то получится слишком дорогая комиссия. ЭСК должны рассматривать вопиющие ситуации. Клуб не должен за это платить. Это судейская работа, а значит, корпус должен отвечать за квалифицированность своих работников. Если действительно будут ошибки, то их нужно фиксировать, результат все равно не изменишь. Но клуб за это ничего не должен платить», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Константин Белову.

Ранее комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными. Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.

Евгений Алдонин
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 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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Оренбург

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И К Ж
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